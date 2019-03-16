В наблюдательном совете "Лидеров России" назвали конкурс честным и прозрачным

В воскресенье, 17 марта, в Сочи предстоит выбрать сотню лучших участников состязания.

Директор музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак заверила, что конкурс "Лидеры России" проходит абсолютно честно. Она заявила об этом как член наблюдательного совета состязания управленцев.

— Трудно представить себе более прозрачный конкурс, чем "Лидеры России", — сказала Лошак.

Она добавила, что для оценки конкурсантов используют "высокотехнологичные инструменты", которые позволяют избежать "неряшливости" в процессе отбора.

— Мы много думали о том, как сделать так, чтобы не было ни одной уязвимой точки, позволяющей человеку случайному попасть в "тело" конкурса, — отметила директор ГМИИ имени Пушкина.

Как ранее писал Лайф, 13 марта 2019 года в Сочи начался финал конкурса "Лидеры России". Там собралось 300 участников. Из них предстоит выбрать 100 лучших. Имена победителей станут известны 17 марта.

Напомним, в качестве конкурсного задания им поручили решить проблему условного регионального вуза, который лишился своих когда-то выдающихся научных школ.