В наблюдательном совете "Лидеров России" назвали конкурс честным и прозрачным

Директор музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак заверила, что конкурс "Лидеры России" проходит абсолютно честно. Она заявила об этом как член наблюдательного совета состязания управленцев.
— Трудно представить себе более прозрачный конкурс, чем "Лидеры России", — сказала Лошак.
Она добавила, что для оценки конкурсантов используют "высокотехнологичные инструменты", которые позволяют избежать "неряшливости" в процессе отбора.
— Мы много думали о том, как сделать так, чтобы не было ни одной уязвимой точки, позволяющей человеку случайному попасть в "тело" конкурса, — отметила директор ГМИИ имени Пушкина.
Как ранее писал Лайф, 13 марта 2019 года в Сочи начался финал конкурса "Лидеры России". Там собралось 300 участников. Из них предстоит выбрать 100 лучших. Имена победителей станут известны 17 марта.
Напомним, в качестве конкурсного задания им поручили решить проблему условного регионального вуза, который лишился своих когда-то выдающихся научных школ.
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