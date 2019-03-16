Депутат Европарламента заявил, что знает, как бороться с "Северным потоком — 2"

Политик считает, что экономическая и газовая директивы, принятые Еврокомиссией, способны остановить строительство газопровода.

Представляющий Германию в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что он знает, какие механизмы нужно использовать, чтобы остановить реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2". О своей программе кандидат на пост президента Еврокомиссии рассказал польской редакции Newsweek.

— "Северный поток — 2" значительно затронет интересы Украины, а в долгосрочной перспективе повлияет на цену газа для всей Европы... Я сделаю всё, чтобы остановить этот проект, — высказался парламентарий.

Вебер уверен, что газопровод преследует политические, а не экономические цели. Он считает, что общие договорённости ЕС в отношении России — это достижение для всего Евросоюза. Киевские власти политик называет "украинскими друзьями" и приветствует "украинских студентов", которые вышли на улицы "в борьбе за свободу".

Ранее Лайф рассказывал, что послы ЕС одобрили поправки к газовой директиве, которые распространяют действие документа на морские газопроводы. Однако представители Германии добились того, что страны, на чьи территории приходят иностранные газопроводы, сами будут изменять нормы приёма газа после консультаций с Еврокомиссией.

Так что директива получилась компромиссной — в ней учитываются интересы Германии, власти которой выступают за "Северный поток — 2", а также других стран.