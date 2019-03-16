В Крыму развернули самый большой в стране российский флаг

К акции присоединились глава республики Сергей Аксёнов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Российский флаг площадью почти полторы тысячи квадратных метров развернули в честь пятилетия воссоединения Крыма с РФ на горе Гасфорта под Севастополем. Организатором акции выступил мотоклуб "Ночные волки".

В праздничном мероприятии по случаю юбилея референдума приняли участие глава Крыма Сергей Аксёнов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Гигантский триколор занесён в Книгу рекордов страны. Его площадь составляет 1423 квадратных метра. Флаг-рекордсмен уже побывал в Арктике на дрейфующих льдах Северного полюса, на льдах озера Байкал и в небе над Звенигородом.

Полуостров вошёл в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с Россией.