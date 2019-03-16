Алексей Чумаков о Юлии Началовой: Она была прекрасной

Певица была экстренно госпитализирована неделю назад, а затем введена в состояние искусственной комы.

Музыкант Алексей Чумаков в комментарии Лайфу заявил о необходимости понять, что можно сделать, чтобы облегчить горе родных певицы Юлии Началовой после её смерти — мамы, папы и дочки.

— Мы все её любим. Дело не в том, какой она запомнилась, а дело в том, что мы можем сделать для того, чтобы их горе хотя бы на йоту стало меньше. Это же невозможно. Вот об этом думаю, а не о том, какой она осталась и какой она была. Она была прекрасной, такой и осталась — вопрос не в этом, — прокомментировал музыкант информацию о смерти певицы.

Чумаков выразил свои соболезнования, отметив, что смерть молодых — катастрофа.

Как ранее писал Лайф, Юлия Началова умерла после операции. По словам отца певицы, причиной смерти его дочери стал абсцесс. До последнего с Началовой были близкие и родные, а врачи боролись за её жизнь.