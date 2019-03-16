Дана Борисова о Юлии Началовой: Меня разрывает, как жалко её, как больно

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Дана Борисова о Юлии Началовой: Меня разрывает, как жалко её, как больно

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Фото: © Instagram/danaborisova_official

По словам ведущей, последний раз они с певицей виделись на съёмках телепередачи.

Телеведущая Дана Борисова рассказала Лайфу, что запомнила певицу Юлию Началову светлой, позитивной, неунывающей и очень красивой.

Это такая боль вообще, мне так страшно. Меня разрывает, как жалко её, как больно. Я прям не могу, как меня трясёт, у неё же девочка осталась, — сказала Борисова.

Напомним, певица Юлия Началова умерла в больнице. Её отец заявил, что причиной смерти дочери стал абсцесс. Рядом с Началовой до последних минут находились родные и близкие.

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