В Великобритании сторонники Brexit пошли маршем на Лондон

В столицу они прибудут 29 марта, когда на Парламентской площади пройдёт массовый митинг.

The politicians in Westminster think they can walk all over us, so today we began our march from Sunderland straight back to them. #MarchToLeave pic.twitter.com/QZfkYaGWSS — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 16 марта 2019 г.

В Великобритании около сотни сторонников выхода страны из Евросоюза отправились маршем в Лондон из города Сандерленд. Об этом сообщает Heart.co.uk.

— Воля народа очень ясна. Если вы видите, что происходит в парламенте на этой неделе, мы вполне можем не покинуть ЕС. Если политики думают, что они могут топтаться по нам, тогда мы пойдём маршем и скажем им, что это не так. Всё просто, — заявил экс-глава Партии независимости Великобритании (UKIP) и бывший европарламентарий Найджел Фарадж в начале акции.

Участникам акции предстоит путь длиной около 435 километров. Они заплатили по 50 фунтов за размещение и еду в период двухнедельного марафона.

Отметим, что сам Фарадж не планирует идти пешком до британской столицы.

Как ранее сообщал Лайф, депутаты Парламента Великобритании приняли решение о переносе Brexit с 29 марта на более поздний срок.