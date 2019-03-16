В Великобритании сторонники Brexit пошли маршем на Лондон

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В Великобритании сторонники Brexit пошли маршем на Лондон

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В столицу они прибудут 29 марта, когда на Парламентской площади пройдёт массовый митинг.

В Великобритании около сотни сторонников выхода страны из Евросоюза отправились маршем в Лондон из города Сандерленд. Об этом сообщает Heart.co.uk.

Воля народа очень ясна. Если вы видите, что происходит в парламенте на этой неделе, мы вполне можем не покинуть ЕС. Если политики думают, что они могут топтаться по нам, тогда мы пойдём маршем и скажем им, что это не так. Всё просто, — заявил экс-глава Партии независимости Великобритании (UKIP) и бывший европарламентарий Найджел Фарадж в начале акции.

Участникам акции предстоит путь длиной около 435 километров. Они заплатили по 50 фунтов за размещение и еду в период двухнедельного марафона.

Отметим, что сам Фарадж не планирует идти пешком до британской столицы.

Как ранее сообщал Лайф, депутаты Парламента Великобритании приняли решение о переносе Brexit с 29 марта на более поздний срок.

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