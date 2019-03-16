В Великобритании сторонники Brexit пошли маршем на Лондон

The politicians in Westminster think they can walk all over us, so today we began our march from Sunderland straight back to them. #MarchToLeave pic.twitter.com/QZfkYaGWSS— Nigel Farage (@Nigel_Farage) 16 марта 2019 г.
В Великобритании около сотни сторонников выхода страны из Евросоюза отправились маршем в Лондон из города Сандерленд. Об этом сообщает Heart.co.uk.
— Воля народа очень ясна. Если вы видите, что происходит в парламенте на этой неделе, мы вполне можем не покинуть ЕС. Если политики думают, что они могут топтаться по нам, тогда мы пойдём маршем и скажем им, что это не так. Всё просто, — заявил экс-глава Партии независимости Великобритании (UKIP) и бывший европарламентарий Найджел Фарадж в начале акции.
Участникам акции предстоит путь длиной около 435 километров. Они заплатили по 50 фунтов за размещение и еду в период двухнедельного марафона.
Отметим, что сам Фарадж не планирует идти пешком до британской столицы.
Как ранее сообщал Лайф, депутаты Парламента Великобритании приняли решение о переносе Brexit с 29 марта на более поздний срок.
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