Михаил Кокшёнов опроверг информацию о приступе

Сиделка 82-летнего актёра заверила, что сообщения о резком ухудшении его здоровья — "утка".

Народный артист России Михаил Кокшёнов не подтвердил данных о якобы случившемся у него приступе и заявил, что нормально себя чувствует.

— Всё хорошо, — сказал он корреспонденту ТАСС.

Сиделка актёра назвала информацию о его нездоровье обманом.

— Не знаю, кто пустил эту "утку". Ничего не было. Михаил Михайлович в прекрасном состоянии, — сказала она.

Ранее сообщалось, что врачи оказали Кокшёнову экстренную помощь после приступа.

Напомним, в 2017 году у артиста случился инсульт, в результате чего его частично парализовало.

Зрители помнят Кокшёнова по ролям в фильмах "Вечный зов", "Не может быть!", "Как царь Пётр арапа женил", "Самая обаятельная и привлекательная", "Спортлото-82". Актёр снялся более чем в ста картинах и телеспектаклях.