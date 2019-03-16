Киркоров — о смерти Началовой: Больно и несправедливо

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Киркоров — о смерти Началовой: Больно и несправедливо

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Фото: © Instagram/julianachalova

Филипп Киркоров выразил соболезнования в связи со смертью Юлии Началовой и назвал певицу ангелом.

Больно. Несправедливо. Рано. Ну почему бог забирает именно таких и так рано, неужели там не хватает ангелов... Прощай, ангел по имени Юля, — написал артист в "Инстаграме".

Напомним, Юлия Началова была госпитализирована в тяжёлом состоянии около недели назад. Сегодня, 16 марта, певица скончалась после операции. Её отец сообщил, что причиной смерти стал абсцесс.

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