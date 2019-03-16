Порошенко заявил, что сила украинской армии "растёт каждый день"

Кроме того, он добавил, что быть военным на Украине сегодня стало "снова престижно".

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что армия страны входит в число сильнейших на континенте, а союзники Киева уже заимствуют у украинских военных опыт.

— Как президент и верховный главнокомандующий, докладываю вам — сила нашей армии растёт каждый день. Еженедельно мы закупаем новое оружие. Нам помогают партнёры. На армию заработали оборонные предприятия... Мы повышаем денежное обеспечение нашего солдата и офицера, — цитирует слова Порошенко его пресс-служба.

При этом он добавил, что деньги — далеко не первый приоритет, "сегодня быть военным — это снова престижно".

— Тысячи юношей и девушек связывают с армией своё будущее, — добавил украинский президент.