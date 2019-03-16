Порошенко заявил, что сила украинской армии "растёт каждый день"

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что армия страны входит в число сильнейших на континенте, а союзники Киева уже заимствуют у украинских военных опыт.
— Как президент и верховный главнокомандующий, докладываю вам — сила нашей армии растёт каждый день. Еженедельно мы закупаем новое оружие. Нам помогают партнёры. На армию заработали оборонные предприятия... Мы повышаем денежное обеспечение нашего солдата и офицера, — цитирует слова Порошенко его пресс-служба.
При этом он добавил, что деньги — далеко не первый приоритет, "сегодня быть военным — это снова престижно".
— Тысячи юношей и девушек связывают с армией своё будущее, — добавил украинский президент.
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