Завершивший международную карьеру Жирков вызван в сборную России

Полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Юрий Жирков вновь вызван в сборную России для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Бельгией и Казахстаном. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

— Сегодня я побывал на тренировке "Зенита" в Новогорске, мы ещё раз переговорили. Жирков чувствует себя хорошо, и мы будем рады видеть его в воскресенье после игры со "Спартаком" в расположении сборной, — сказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Специалист также добавил, что Жиркова не было в обнародованной 11 марта заявке именно из-за вопросов о состоянии его здоровья. В то же время участие опытного игрока в матчах, по мнению тренера, пойдёт на пользу команде.

Юрий Жирков ещё в июле 2018 года объявил о завершении выступлений за сборную России.