Анфиса Чехова показала последнее фото с Началовой

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о последней встрече с Юлией Началовой и поделилась фотографией, сделанной в тот день. Она также выразила соболезнования близким певицы.

— На этой фотографии запечатлена наша последняя встреча с Юлей. Она была так хороша, мы пели в караоке, и я думала, как же природа щедро наградила её! Кукольная внешность, божественный голос, от которого у меня мурашки по коже бежали и слёзы наворачивались! — написала Чехова в "Инстаграме".

Ведущая добавила, что не была близкой подругой Юлии, но каждый раз при встрече у неё "было ощущение, что они знают друг друга сто лет".

— Милая девочка! Как мало ты нам подарила себя! И как много ты успела подарить нам своего таланта! Маленькая, но сильная небесная птичка, возвращайся к источнику вечной любви! Спасибо за всё тепло, эмоции и любовь, что ты излучала. Как горько, что так мало тебе было отпущено, — отметила Анфиса Чехова.

Напомним, Юлии Началовой не стало в субботу, 16 марта. 38-летняя певица скончалась после операции. Её отец сообщил, что причиной смерти стал абсцесс.