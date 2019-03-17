Пугачёва назвала Началову "доброй и бесконечно талантливой девочкой"

38-летняя певица умерла в больнице 16 марта, её внезапная кончина шокировала поклонников и представителей шоу-бизнеса.

Алла Пугачёва прокомментировала новость о смерти Юлии Началовой.

— Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай, светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка, — написала она в Instagram.

Как сообщал Лайф, Началова умерла в больнице 16 марта. Ей было 38 лет. Стало известно, что она не перенесла операции — ей решили ампутировать ногу.

После её недавней экстренной госпитализации в СМИ писали, что какое-то время назад Началова повредила ногу, рану не обработали как надо, и началось нагноение.