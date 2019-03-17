Украинская полиция задержала россиянина, находящегося в международном розыске

На данный момент он задержан на 40 суток, его обвиняют в убийстве, а также хранении оружия и боеприпасов.

В Харьковской области задержали россиянина, находящегося в международном розыске по обвинению в убийстве и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

— Полицейские установили место нахождения 32-летнего злоумышленника и задержали его. Известно, что гражданин Российской Федерации с 20 февраля текущего года находился в международном розыске по линии Интерпола и Европола, — говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, мужчина входил в состав преступной группы и причастен к убийству пятерых человек в станице Первомайской в Чечне в 2008 году, за что ему грозило пожизненное заключение.