В ходе протестов "жёлтых жилетов" в Париже пострадали 60 человек

В ходе акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже пострадали 17 полицейских, один пожарный и 42 манифестанта. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные региональной полиции.
По информации журналистов, один из участников демонстрации был ранен в глаз из "флеш-бола" — нелетального крупнокалиберного оружия, которое применяется полицейскими некоторых стран против скоплений агрессивных людей. Также сообщается о 192 задержанных.
🔴Un gendarme blessé sur les Champs-Elysées. Il est rapidement pris en charge par les Street Medics. #GiletsJaunes #Acte18 #ActeXVIII #16Mars #YellowVests #Paris pic.twitter.com/jOa6DJ4CTY— Charles Baudry (@CharlesBaudry) 16 марта 2019 г.
Отмечается, что в нынешние выходные на улицы французских городов вышли 32,3 тысячи человек, из них 10 тысяч — в столице. С самого утра между протестующими и полицией начали происходить мелкие стычки, которые быстро переросли в масштабные погромы.
🔴La situation dégénère sur les Champs-Elysées - Place de l’Etoile. Plusieurs tirs de gaz lacrymogènes contre des projectiles. #GiletsJaunes #Acte18 #ActeXVIII #16Mars #YellowVests #Paris pic.twitter.com/0xRjbOlKHE— Charles Baudry (@CharlesBaudry) 16 марта 2019 г.
После этого разъярённая толпа хлынула на улицы Парижа, выламывая двери престижных магазинов, ресторанов, банков.
🔴La situation dégénère sur les Champs-Elysées - Place de l’Etoile. Plusieurs tirs de gaz lacrymogènes contre des projectiles. #GiletsJaunes #Acte18 #ActeXVIII #16Mars #YellowVests #Paris pic.twitter.com/0xRjbOlKHE— Charles Baudry (@CharlesBaudry) 16 марта 2019 г.
Напомним, акции протеста не утихают во Фанции с ноября 2018 года. Изначально они были направлены против повышения цен на топливо и введения новых налогов, однако позже недовольство митингующих переключилось на руководство страны, и они стали требовать в том числе отставки президента.
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