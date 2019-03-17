В ходе протестов "жёлтых жилетов" в Париже пострадали 60 человек

В ходе акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже пострадали 17 полицейских, один пожарный и 42 манифестанта. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные региональной полиции.

По информации журналистов, один из участников демонстрации был ранен в глаз из "флеш-бола" — нелетального крупнокалиберного оружия, которое применяется полицейскими некоторых стран против скоплений агрессивных людей. Также сообщается о 192 задержанных.

Отмечается, что в нынешние выходные на улицы французских городов вышли 32,3 тысячи человек, из них 10 тысяч — в столице. С самого утра между протестующими и полицией начали происходить мелкие стычки, которые быстро переросли в масштабные погромы.

После этого разъярённая толпа хлынула на улицы Парижа, выламывая двери престижных магазинов, ресторанов, банков.

Напомним, акции протеста не утихают во Фанции с ноября 2018 года. Изначально они были направлены против повышения цен на топливо и введения новых налогов, однако позже недовольство митингующих переключилось на руководство страны, и они стали требовать в том числе отставки президента.