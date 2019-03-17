СМИ сообщили о стрельбе в университете Мичигана

Мичиганский университет распространил предупреждение о тревоге из-за стрелка в кампусе. По данным Daily Mail, звонившие сообщали, что слышали выстрелы в библиотеке, однако самого стреляющего никто не видел.

При этом несколько минут назад университет обновил сообщение, отметив, что данные о стрельбе пока не подтверждаются, на месте работает полиция.

Находящихся на территории университета призывают найти укрытие, сохранять спокойствие и дождаться сообщения правоохранительных органов.