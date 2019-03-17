Дочь Майкла Джексона выругалась в ответ на сообщения о своей госпитализации

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Дочь Майкла Джексона выругалась в ответ на сообщения о своей госпитализации

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Пэрис Джексон. Фото: © Instagram/parisjackson

Дочь певца Майкла Джексона Пэрис обвинила портал TMZ во лжи за сообщения о её госпитализации после попытки самоубийства. Нецензурный ответ СМИ она опубликовала в "Твиттере".

При этом на сайте TMZ появилось обновление, что 20-летнюю Пэрис отпустили из больницы.

Ранее портал сообщил, что актриса, общественный деятель и модель Пэрис Джексон была госпитализирована в субботу, 16 марта, якобы после попытки суицида. Пэрис — дочь короля поп-музыки и его второй жены, медсестры Дебби Роу.

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