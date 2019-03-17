Ведущий Юрий Николаев рассказал о старте карьеры Юлии Началовой

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Ведущий Юрий Николаев рассказал о старте карьеры Юлии Началовой

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Скриншот видео Youtube/Radar News

По его словам, певице было всего 8 лет, когда она поразила профессионалов своими способностями.

Телеведущий Юрий Николаев, встретивший Юлию Началову ещё на детском конкурсе "Утренняя звезда", поделился воспоминаниями о первых успехах певицы.

Восемь лет ей было, когда она появилась у меня и сразу заявила о себе, сразу стала победительницей, — рассказал он Пятому каналу.

Николаев упомянул необычный случай, когда голос маленькой Юлии настолько поразил экспертов, что они сначала даже усомнились, что услышали её "живое" выступление.

Сказали, что "у вас поют под фонограмму". Какую фонограмму?! "Девочка поёт под фонограмму?" Профессионалы думали, что это поётся под фонограмму, — вспоминает ведущий.

Как писал Лайф, Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни в больнице. Сообщается, что она не перенесла тяжёлой операции. Врачи решили ампутировать ей ногу.

Около недели назад её экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии. В СМИ писали, что она некоторое время назад травмировала ногу, рану не обработали как следует и началось нагноение.

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