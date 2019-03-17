Ведущий Юрий Николаев рассказал о старте карьеры Юлии Началовой

По его словам, певице было всего 8 лет, когда она поразила профессионалов своими способностями.

Телеведущий Юрий Николаев, встретивший Юлию Началову ещё на детском конкурсе "Утренняя звезда", поделился воспоминаниями о первых успехах певицы.

— Восемь лет ей было, когда она появилась у меня и сразу заявила о себе, сразу стала победительницей, — рассказал он Пятому каналу.

Николаев упомянул необычный случай, когда голос маленькой Юлии настолько поразил экспертов, что они сначала даже усомнились, что услышали её "живое" выступление.

— Сказали, что "у вас поют под фонограмму". Какую фонограмму?! "Девочка поёт под фонограмму?" Профессионалы думали, что это поётся под фонограмму, — вспоминает ведущий.

Как писал Лайф, Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни в больнице. Сообщается, что она не перенесла тяжёлой операции. Врачи решили ампутировать ей ногу.

Около недели назад её экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии. В СМИ писали, что она некоторое время назад травмировала ногу, рану не обработали как следует и началось нагноение.