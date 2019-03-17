Футболиста и звезду британского шоу нашли мёртвым в лесу

Экс-футболист Майк Таласситис, получивший известность также как участник британского реалити-шоу "Остров любви", был найден мёртвым неподалёку от своего дома в графстве Эссекс, сообщает Mirror.

О причинах смерти мужчины не сообщается. По версии журналистов, это может быть следствием сообщений о смерти несколько месяцев назад его лучшего друга — Дэнни Каттса, а также ухода из жизни его любимой няни несколько дней назад.

Спортсмену на момент смерти было 26 лет. За свою карьеру он отметился успешными выступлениями за молодёжную сборную Кипра U21, а также клубы пятого дивизиона чемпионата Англии, однако известность ему принесло не это, а роль мерзавца и негодяя, доставшаяся во время съёмок популярного реалити-шоу, за которую он даже получил прозвище Грязный Майк.

В одной из серий, которая рассказывает о жизни молодых и красивых людей в роскошном особняке, Таласситис увёл чужую невесту, причём её парень узнал об этом, только когда посмотрел выпуск по телевизору.