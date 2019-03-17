Бывшая жена Кержакова оказалась в эпицентре протестов "жёлтых жилетов" в Париже

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Бывшая жена Кержакова оказалась в эпицентре протестов "жёлтых жилетов" в Париже

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Фото: © Instagram/milana_tulpanova

Телеведущая и экс-супруга футболиста Александра Кержакова приехала во французскую столицу на два дня.

Бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова попала в "западню" во Франции, об этом она сообщила в Instagram.

Ура! Приехать на два дня и попасть в эпицентр забастовки, — написала телеведущая.

Судя по опубликованному с такой подписью фотоснимку, знаменитость не пострадала, оказавшись в гуще событий, потрясших Париж.

Как ранее писал Лайф, в ходе очередной акции протеста "жёлтых жилетов" 16 марта 2019 года пострадали 60 человек. На улицах Парижа собралось около 10 тысяч манифестантов.

Тюльпанова и Кержаков поженились в 2015 году, у них родился сын Артемий. В 2018-м пара решила развестись, за этим последовал судебный спор. Сообщали, что бывший муж похитил ребёнка. В итоге Милана забрала сына после решения суда в её пользу.

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