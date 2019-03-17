Пассажирский автобус перевернулся в Тамбовской области

Пассажирский автобус, следовавший из Камышина в Москву, опрокинулся вечером 16 марта в Сампурском районе Тамбовской области. В результате пострадали четыре человека, сообщает региональное ГУ МЧС.

— В результате ДТП произошло опрокидывание пассажирского автобуса. В автобусе находилось 24 пассажира и два водителя. По оперативным данным, четыре человека получили травмы средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в больницу, остальным помощь оказали на месте. Все пассажиры продолжили поездку на другом автобусе.