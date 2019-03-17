Рогозин рассказал об испытаниях российского модуля "Наука" для МКС

Осенью текущего года подготовка российского многофункционального лабораторного модуля "Наука" для МКС перейдёт к стадии предполётных испытаний. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в "Твиттере".

— Модуль "Наука" покинет цеха Центра Хруничева в августе этого года и будет перевезён в РКК "Энергия" для предполётных испытаний, — говорится в сообщении.

По словам Рогозина, такое решение было принято в ходе совещания с генеральными конструкторами в Королёве, работы по модулю "налаживаются".

Ранее Лайф сообщал, что запуск российского модуля "Наука" для МКС был перенесён с конца 2019 года на 2020-й. Новый модуль для МКС заменит собой шлюзовой отсек "Пирс", который будет спущен на Землю и затоплен в океане с помощью корабля "Герасим".