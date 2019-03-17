Посольство РФ назвало позором шествие легионеров СС в Риге

Российское посольство в Латвии с негодованием восприняло очередное ежегодное шествие участников и сторонников латышского легиона "Ваффен СС".
— Позор! В центре европейской столицы опять с почестями "маршируют" бывшие легионеры "Ваффен СС" и их приспешники. И это в преддверии 75-й годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков! — написали представители ведомства в "Твиттере".
В посольстве добавили, что не удивлены подобной демонстрацией в свете последних тенденций: на празднике в честь 100-летия Латвии поднимали флаги с нацистской свастикой — и за это ещё никого не наказали.
16 марта в Латвии неофициально считается днём памяти Латышского добровольческого легиона СС, в котором служили полторы сотни тысяч человек. Ежегодно в этот день радикалы устраивают шествие в Риге. Мероприятие вызывает возмущение антинацистских организаций во всём мире.
Кроме того, они критикуют решение уравнять латышских ветеранов СС в статусе с ветеранами-красноармейцами, принятое в 2017 году.
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