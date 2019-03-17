Полиция подтвердила, что найдено тело ещё одной жертвы теракта в Новой Зеландии

Подозреваемым в убийстве 50 человек считают одного человека, которого сравнивают с Брейвиком.

Во время осмотра одной из двух атакованных 15 марта мечетей в новозеландском Крайстчерче обнаружено тело ещё одной жертвы, сообщил на пресс-конференции глава новозеландской полиции Майк Буш.

По словам Буша, число погибших составляет 50 человек. Накануне также стало известно, что раненный при нападении подданный Саудовской Аравии скончался в больнице.

Как сообщал Лайф, 15 марта 2019 года вооружённые люди открыли в мечетях стрельбу. При этом они транслировали происходящее в Интернете. Задержан главный подозреваемый — Брентон Таррант, он гражданин Австралии, ему 28. Мужчину назвали "новозеландским Брейвиком".

Полиция также подтвердила арест ещё одного предполагаемого преступника.