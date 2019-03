Назван главный претендент на победу в Евровидении-2019

Журналисты испанской газеты El Periodico составили рейтинг основных претендентов на победу в конкурсе Евровидение-2019, который пройдёт в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Авторы статьи отмечают голландского исполнителя Дункана Лоуренса с песней Arcade как основного претендента на победу. Музыкант с лёгкостью прошёл национальный отбор, а его композиция, по мнению жюри конкурса, соответствовала уровню известных исполнителей, таких как Coldplay и Адель.

Вторым претендентом называют шведа Джона Людвика с песней Too late for love. Отмечается, что исполнители из этой страны традиционно хорошо и сильно выступают на конкурсе и в последние годы не покидают списки его лидеров: победа представителям Швеции доставалась в 2012 и 2015 году.

Третьим наиболее вероятным претендентом на победу стал российский конкурсант Сергей Лазарев с песней Scream. И, по мнению авторов статьи, именно решение выставить его от нашей страны вернуло России шансы на успех и возможность отыграться за неудачи прошлых двух лет.

Среди прочих исполнителей журналисты отмечают швейцарца Луку Хённи с песней She got me, итальянского исполнителя Махмуда, чей клип на песню Soldi набрал уже больше 48 миллионов просмотров, а также Элени Фурейру из Кипра, которая заняла второе место в прошлом году.