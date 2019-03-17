Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Приморье

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Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Приморье

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Фото: © Flickr / Savage Freedom

В результате пожара в многоквартирном доме в приморском селе Вольно-Надеждинское погибло четыре человека. Инцидент произошёл ранним утром 17 марта.

Горели квартиры и деревянный коридор на первом этаже трёхэтажного кирпичного дома коридорного типа, дым от пожара распространялся по подъезду и отрезал пути выхода для жильцов соседних квартир. С верхних этажей эвакуировано 30 человек, ещё восемь спасены из отрезанных огнём и дымом квартир при помощи комплектов защиты органов дыхания, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Приморскому краю.

Общая площадь пожара составила 250 кв. метров, на месте работают экстренные службы. Жильцов дома временно разместили в местной школе.

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