В Татарстане подросток погиб, защищая мать друга

Один подросток погиб и ещё один пострадал, пытаясь защитить женщину от нетрезвого приятеля. Инцидент произошёл 15 марта в городе Бугульме. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

По предварительной версии, 15-летний подросток пришёл в гости к другу, мать которого распивала спиртные напитки в компании мужчин. Когда один из гостей набросился на неё, сын забежал в комнату и заступился за мать.

— Однако мужчина с силой оттолкнул несовершеннолетнего, от чего тот при падении сильно ударился головой. Тогда его друг решил за него заступиться, и в этот момент мужчина схватил нож и ранил его в область грудной клетки, от чего он позже скончался в больнице. Второго подростка злоумышленник также ранил ножом, когда тот снова попытался вмешаться в конфликт, — говорится в сообщении республиканского СУ СК РФ.

По подозрению в убийстве задержан 50-летний житель города Бугульмы, вину он не признал. Расследование уголовного дела продолжается.