Трамп обвинил Google в поддержке китайских военных

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Трамп обвинил Google в поддержке китайских военных

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Фото: © РИА Новости /Владимир Астапкович

Президент США Дональд Трамп обвиняет американскую корпорацию Google в поддержке армии Китая. Об этом он заявил в "Твиттере".

Google помогает Китаю и его армии, но не США. Это ужасно, — написал Трамп.

Правда, какую именно поддержку китайской армии он имеет в виду, Трамп не уточнил.

В то же время американский лидер отметил, что это является одновременно и "хорошей новостью" для него, поскольку в прошлом корпорация помогала в избирательной кампании его конкуренту по президентской гонке — "жуликоватой" Хиллари Клинтон.

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