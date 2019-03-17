Трамп обвинил Google в поддержке китайских военных

Президент США Дональд Трамп обвиняет американскую корпорацию Google в поддержке армии Китая. Об этом он заявил в "Твиттере".
— Google помогает Китаю и его армии, но не США. Это ужасно, — написал Трамп.
Правда, какую именно поддержку китайской армии он имеет в виду, Трамп не уточнил.
В то же время американский лидер отметил, что это является одновременно и "хорошей новостью" для него, поскольку в прошлом корпорация помогала в избирательной кампании его конкуренту по президентской гонке — "жуликоватой" Хиллари Клинтон.
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