Подопечный Началовой выиграл шоу "Один в один"

Победу Павла Крюкова омрачило то, что она совпала со смертью его заботливой наставницы.

Подопечный Юлии Началовой Павел Крюков стал победителем пародийного шоу "Один в один" на канале "Россия 1" в день кончины своей наставницы.

Артист изображал Григория Лепса. Его выступление в финале конкурса показали вскоре после того, как стало известно о смерти певицы.

В "Инстаграме" Крюков рассказал, что во время съёмок у него не возникло ни малейших подозрений, что у Началовой могут быть какие-то серьёзные проблемы со здоровьем.

— Мне очень грустно, несмотря на то, что до этого я праздновал победу, которую запланировал праздновать. И здесь ситуация такова, что Юлия Началова умерла. Это действительно очень неприятно… — сказал он.

Как ранее писал Лайф, финал шоу "Один в один" оказался последней телесъёмкой Началовой.

Напомним, около недели назад певицу внезапно госпитализировали в тяжёлом состоянии, появились различные версии причин ухудшения здоровья. В СМИ писали, что Началова поранилась и началось нагноение. 16 марта 38-летняя певица умерла после операции.