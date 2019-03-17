Для помощи в выборе российского вина создадут приложение

В ближайшем будущем "Роскачество" планирует запустить приложение, при помощи которого по фотографии можно будет получить информацию о напитке и получить пару гастрономических советов. Об этом сообщает агентство РИА "Новости".

— Информацию об исследованных нами винах мы будем загружать в мобильное приложение "Роскачества" и добавлять к этому дополнительную информацию — например, с какими блюдами это вино сочетается, в каких рецептах используется, — приводит агентство слова руководителя организации Максима Протасова.

По его словам, уже в нынешнем году в бренд-лист в рамках создания "Винного портала России" будет включено более 500 торговых марок, а сам портал, кроме вышесказанного, также будет включать в себя страницы винодельческих регионов России, информацию об энотуризме (винный туризм) и об итогах проверок.

Отмечается, что ранее Минпромторг, Минсельхоз и "Роскачество" представили результаты большой проверки вин из российского винограда доступных ценовых категорий, которая показала превышение большинством образцов требований ГОСТов.