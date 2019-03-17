В "Роскосмосе" рассказали о возможных запусках кораблей к МКС с Восточного

На космодроме открыли трассу для пусков ракет на орбиту, наклонённую на 51 градус к экватору, — как раз по такой и летает Международная космическая станция.

С космодрома Восточный могут начать запускать пилотируемые и грузовые корабли к МКС, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники в "Роскосмосе".

Ранее агентство сообщало о документе, в котором сказано, что открылась трасса для пусков с Восточного ракет на орбиту, наклонённую на 51,6 градуса по отношению к экватору. Это полностью совпадает с углом орбиты Международной космической станции.

Стало известно, что для таких стартов уже определены районы, где, по расчётам, будут падать отделяемые части носителя.

Ранее Лайф писал о смене руководства Восточного и о том, что перед космодромом стоят "грандиозные задачи" — пуск сверхтяжёлой ракеты и создание инфраструктуры для пилотируемых полётов.

Сообщалось также о планах начать в 2019 году возведение на космодроме пускового стола для тяжёлой ракеты "Ангара-А5".