В "Роскосмосе" рассказали о возможных запусках кораблей к МКС с Восточного

С космодрома Восточный могут начать запускать пилотируемые и грузовые корабли к МКС, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники в "Роскосмосе".
Ранее агентство сообщало о документе, в котором сказано, что открылась трасса для пусков с Восточного ракет на орбиту, наклонённую на 51,6 градуса по отношению к экватору. Это полностью совпадает с углом орбиты Международной космической станции.
Стало известно, что для таких стартов уже определены районы, где, по расчётам, будут падать отделяемые части носителя.
Ранее Лайф писал о смене руководства Восточного и о том, что перед космодромом стоят "грандиозные задачи" — пуск сверхтяжёлой ракеты и создание инфраструктуры для пилотируемых полётов.
Сообщалось также о планах начать в 2019 году возведение на космодроме пускового стола для тяжёлой ракеты "Ангара-А5".
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