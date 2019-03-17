Опрос об отношении украинцев к россиянам показал рекордные цифры

Большинство украинцев в ходе опроса телеканала NewsOne заявили о положительном отношении к россиянам. Данные были представлены по итогам передачи "Противостояние".

Телезрителям задали вопрос: "Как вы относитесь к россиянам?" В конце эфира 98% проголосовавших ответили "позитивно", и только 2% — "негативно". Всего в опросе приняли участие более 21,5 тысячи человек.

Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко называл украинцев растрёпанной, разносортной нацией, "одна часть которой хочет в Москву, вторая — в Брюссель".