СМИ сообщили о покупке США 10 тысяч ракет для "борьбы с Россией"

В будущем году Министерство обороны США намерено приобрести более 10 тысяч ракет для сдерживания возросшей конкуренции со стороны России и Китая. Об этом сообщает портал Task and Purpose.

По данным журналистов, в проект военного бюджета на 2020 год Пентагон предлагает включить расходы на 10 193 управляемые ракеты класса "земля — земля". Эта цифра на 26% превышает показатели 2019 года, когда предлагалось построить 8101 ракету, и сразу на 47% больше, чем в 2018 году, когда было заказано 6936 ракет.

Отмечается, что на покупку этих вооружений выделяется около 1,4 миллиарда долларов. По версии портала, стремительное увеличение расходов именно на ракеты объясняется переориентацией Пентагона на "точные системы" залпового огня для сдерживания конкуренции России и Китая. Причём сделано это было сразу после "относительной победы" США над ИГИЛ* в Сирии.

Подтверждает эти слова и опубликованный обзор оборонного бюджета на 2020 год, в котором Пентагон заявляет о том, что приоритетом в модернизации американской армии будет "повышение дальности стрельбы и поражающего действия полевой артиллерии и увеличение ракетных возможностей для обеспечения превосходства".