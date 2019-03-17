Лидер либералов и замглавы Еврокомиссии вышли во второй тур выборов в Словакии

Заместитель председателя либеральной партии "Прогрессивная Словакия" Зузана Чапутова и замглавы Европейской комиссии Марош Шефчович вышли во второй тур выборов президента Словакии. Таковы данные избиркома страны по итогам обработки 100% бюллетеней.
Чапутова лидирует с большим отрывом — за неё проголосовало 40,57% избирателей. Её соперник набрал лишь 18,66%.
Как ранее писал Лайф, на пост президента страны претендовали 13 человек. Нынешний глава государства Андрей Киска отказался от участия в предвыборной гонке — помешали скандалы, связанные с его бизнесом в прошлом.
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