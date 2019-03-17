Лидер либералов и замглавы Еврокомиссии вышли во второй тур выборов в Словакии

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Лидер либералов и замглавы Еврокомиссии вышли во второй тур выборов в Словакии

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Кандидат в президенты Словакии Зузана Чапутова. Фото: © Twitter/EUwatch

Нынешний президент страны не стал претендовать на новый срок из-за скандалов, связанных с его бизнесом.

Заместитель председателя либеральной партии "Прогрессивная Словакия" Зузана Чапутова и замглавы Европейской комиссии Марош Шефчович вышли во второй тур выборов президента Словакии. Таковы данные избиркома страны по итогам обработки 100% бюллетеней.

Чапутова лидирует с большим отрывом — за неё проголосовало 40,57% избирателей. Её соперник набрал лишь 18,66%.

Как ранее писал Лайф, на пост президента страны претендовали 13 человек. Нынешний глава государства Андрей Киска отказался от участия в предвыборной гонке — помешали скандалы, связанные с его бизнесом в прошлом.

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