Из-за наводнений в Индонезии погибло по меньшей мере 42 человека

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Из-за наводнений в Индонезии погибло по меньшей мере 42 человека

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Фото: © Twitter/Sotiri Dimpinoudis

На восток страны в субботу обрушились сильнейшие ливни, которые в считаные часы оставили более сотни людей без крыши над головой.

Как минимум 42 человека погибли в результате наводнений в Индонезии, ещё 21 пострадал, пишет Reuters.

Сообщается, что причиной бедствия стали ливни, которые обрушились в субботу, 16 марта, на жилые районы недалеко от города Джаяпура в восточной провинции Папуа.

Экстренные службы пока насчитали девять разрушенных жилых домов и два повреждённых моста, но они ещё не добрались во все пострадавшие районы.

Около 120 местных жителей уже вынуждены были перебраться во временные убежища.

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