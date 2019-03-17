Из-за наводнений в Индонезии погибло по меньшей мере 42 человека

Как минимум 42 человека погибли в результате наводнений в Индонезии, ещё 21 пострадал, пишет Reuters.
Сообщается, что причиной бедствия стали ливни, которые обрушились в субботу, 16 марта, на жилые районы недалеко от города Джаяпура в восточной провинции Папуа.
#Update: Pictures of the Flash floods in #Indonesia's easternmost province #Papua that killed at least 42 people and left 21 badly injured. pic.twitter.com/ymdw1CfJoJ— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 17 марта 2019 г.
Экстренные службы пока насчитали девять разрушенных жилых домов и два повреждённых моста, но они ещё не добрались во все пострадавшие районы.
Ini kondisi pagi ini di depan AURI arah mau ke Doyo - Sentani - Papua pic.twitter.com/J4HgYcNi6k— 🐝 Noken Putri 🌾 (@kksasaku) 17 марта 2019 г.
Около 120 местных жителей уже вынуждены были перебраться во временные убежища.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени