Из-за наводнений в Индонезии погибло по меньшей мере 42 человека

На восток страны в субботу обрушились сильнейшие ливни, которые в считаные часы оставили более сотни людей без крыши над головой.

Как минимум 42 человека погибли в результате наводнений в Индонезии, ещё 21 пострадал, пишет Reuters.

Сообщается, что причиной бедствия стали ливни, которые обрушились в субботу, 16 марта, на жилые районы недалеко от города Джаяпура в восточной провинции Папуа.

#Update: Pictures of the Flash floods in #Indonesia's easternmost province #Papua that killed at least 42 people and left 21 badly injured. pic.twitter.com/ymdw1CfJoJ — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 17 марта 2019 г.

Экстренные службы пока насчитали девять разрушенных жилых домов и два повреждённых моста, но они ещё не добрались во все пострадавшие районы.

Ini kondisi pagi ini di depan AURI arah mau ke Doyo - Sentani - Papua pic.twitter.com/J4HgYcNi6k — 🐝 Noken Putri 🌾 (@kksasaku) 17 марта 2019 г.

Около 120 местных жителей уже вынуждены были перебраться во временные убежища.