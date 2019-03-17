СМИ: Разбившийся в Эфиопии лайнер после взлёта набрал необычно высокую скорость

Пилот запросил разрешение набрать высоту — по версии экспертов, чтобы получить больше пространства для манёвра.

Экипаж рухнувшего самолёта Ethiopian Airlines запросил разрешение набрать высоту незадолго до исчезновения лайнера с экранов радаров, пишет Reuters.

По данным источника, знакомого с содержанием переговоров пилота с диспетчерами, после взлёта борт разогнался до нетипично высокой скорости.

— Он сказал, что у него проблемы с управлением полётом. Вот почему он хотел набрать высоту, — рассказали агентству.

Экипаж просил о возможности поднять воздушное судно на 4276 метров над уровнем моря. Специалисты считают, что таким образом пилот пытался получить больше места для манёвра и избежать риска в полёте над холмистой местностью.

Однако вскоре от экипажа последовал другой запрос: срочно разрешить вернуться в аэропорт Аддис-Абебы. И на высоте 3292 метра над уровнем моря Boeing 737 Max 8 пропал с экранов радаров.

Ранее Лайф писал, о чём переговаривались пилот и наземные службы перед авиакатастрофой. Напомним, самолёт рухнул 10 марта 2019 года. Погибли все, кто был на борту, — 157 человек.