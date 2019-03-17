Байден проговорился, что будет выдвигаться в президенты США, и перекрестился

Политик уже боролся за выдвижение в 2008 году, однако тогда кандидатом от Демпартии стал Барак Обама. Позже он выбрал Байдена в качестве своего вице-президента.

“I have the most progressive record for anybody running.”



Former Vice Pres. Joe Biden defends his record at the Delaware Democratic Party. https://t.co/3ZDmiPaR6p pic.twitter.com/LZuhF1EtyH — ABC News (@ABC) 17 марта 2019 г. В США не утихают разговоры о том, что бывший вице-президент Джо Байден собирается баллотироваться на выборах главы государства в 2020 году. И он сам случайно проговорился о своих намерениях. — У меня самая прогрессивная программа из тех, кто выдвигается... — оговорился политик, и зал встретил его слова аплодисментами. — Их тех, кто мог бы выдвинуться, — быстро поправил себя Байден. Однако зрителей было уже не остановить — они разразились овацией. Ранее о том, что 76-летний политик якобы собирается побороться за выдвижение от демократов, The Hill рассказывал неназванный конгрессмен.