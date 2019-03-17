СМИ рассказали о планах Японии создать собственную ракету большой дальности

Оборонная промышленность Японии в ближайшее время займётся разработкой собственной крылатой ракеты большого радиуса действия для борьбы с предполагаемым китайским противником. Об этом сообщает газета Yomiuri Shimbun.

По информации издания, разработка будет представлять собой противокорабельную ракету воздушного базирования. Она будет создана на базе уже разработанной и построенной в 2017 году ASM3 со скоростью три маха и радиусом действия около 200 км.

Как раз из-за последнего она и не была принята на вооружение — эксперты признали её недостаточно дальнобойной на фоне последних китайских разработок по типу американской системы Aegis, чей радиус действия составляет 150–200 километров. Подобные системы активно устанавливаются на военные корабли Поднебесной.

Отмечается, что необходимые для разработки средства будут заложены в бюджет страны уже в следующем году.