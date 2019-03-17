Премьер Новой Зеландии пообещала изменить закон об оружии после теракта

У подозреваемого в нападении на мечети было при себе пять ружей, причём абсолютно легально — у него имелась соответствующая лицензия.

Законодательство о ношении оружия изменится после теракта в Крайстчерче, заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Об этом сообщает Sky News.

Ранее стало известно, что у стрелка, открывшего огонь по прихожанам мечетей 15 марта, было при себе пять ружей, полученных законным способом — у него была оформлена лицензия.

Новозеландский премьер также заверила, что в городе Крайстчерч в ближайшее время максимально усилят меры безопасности, будут дежурить дополнительно около 120 офицеров полиции.

Как ранее писал Лайф, преступники ворвались в две мечети в Новой Зеландии, открыли стрельбу и транслировали бойню в Интернете. 50 человек погибли. Арестован 28-летний Брентон Таррант, его считают виновником обоих нападений.