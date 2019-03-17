За сутки "Фейсбук" удалил 1,5 млн роликов с бойней в Новой Зеландии

В первые 24 часа после теракта в Новой Зеландии "Фейсбук" удалил 1,5 млн видео атаки, из которых более 1,2 млн были заблокированы в момент загрузки. Об этом говорится в сообщении соцсети в "Твиттере".

— Из уважения к людям, пострадавшим от этой трагедии, и из-за озабоченности местных властей мы также удалили все отредактированные версии видео, на которых не показаны сцены насилия, — заявила представитель "Фейсбука" в Новой Зеландии Миа Гарлик.

Ранее администрация соцсети оперативно заблокировала аккаунты в "Фейсбуке" и "Инстаграме" подозреваемого в стрельбе.

Напомним, атаки на две мечети в городе Крайстчерч произошли 15 марта. По последним данным, жертвами террористов стали 50 человек. Всё нападение убийцы транслировали в Интернете в прямом эфире.