Власти Новой Зеландии подтвердили гибель двоих детей в результате теракта

В результате теракта в мечети города Крайстчерч погибли двое детей, а в списке пострадавших оказались люди в возрасте от трёх до 77 лет. Об этом сообщает SkyNews со ссылкой на данные местных властей.

Отмечается, что основной задачей служб в настоящий момент является скорейшее возвращение тел жертв их родственникам, для чего предпринимаются оперативные меры по опознанию.

Напомним, 15 марта произошли атаки на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч. По последним данным, трагедия унесла жизни 50 человек. Нападавший транслировал свои действия в соцсетях. Ранее Лайф сообщал, что "Фейсбук" за сутки удалил более 1,5 миллиона видеороликов момента атаки.