Трамп упрекнул Маккейна в распространении досье о "связях с Россией"

Ранее стало известно, что в декабре 2016 года сенатор передал ФБР и СМИ досье с якобы имевшимися у "российских агентов" компрометирующими данными на американского президента.

Президент США Дональд Трамп упрекнул сенатора Джона Маккейна, умершего в августе 2018 года, в том, что тот распространил досье о якобы существовавших связях американского лидера с Россией. Соответствующую публикацию глава Белого дома разместил в "Твиттере".

— Распространение лживого и полностью дискредитированного досье "является, к сожалению, очень тёмным пятном на репутации Джона Маккейна", — привёл Трамп слова бывшего независимого прокурора Кеннета Старра.

На критику Трампа отреагировала дочь Маккейна — Меган, написав в соцсети, что президента никто не полюбит как покойного сенатора, и посоветовав Трампу не зацикливаться на семье Маккейн, а провести время со своей.

Ранее стало известно, что в декабре 2016 года Маккейн передал ФБР и СМИ досье с якобы имевшимися у "российских агентов" компрометирующими данными на Трампа.

Напомним, Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни после годовой борьбы с самой агрессивной формой рака головного мозга. Как писал Лайф, ранее на Украине ради экспресс-переименования улицы в честь него переписали закон.