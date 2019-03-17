Макрон обвинил протестующие "жёлтые жилеты" в уничтожении республики

После сообщений о массовых беспорядках в Париже французский лидер прервал отдых после тура по странам Африки и прибыл на родину.

Массовые акции протеста, которые прошли по Франции 16 марта, и связанные с ними погромы — это не борьба за свободу на благо страны, а наоборот. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

— То, что произошло сегодня на Елисейских полях, это уже не манифестация. Это люди, которые хотят уничтожить республику, — написал он в своём микроблоге в "Твиттере".

По его словам, было многое сделано для разрешения ситуации с протестами "жёлтых жилетов", однако этого недостаточно. В связи с этим он хочет принять "сильные решения" как можно скорее, чтобы предотвратить подобное в будущем.

16 марта по Франции прокатилась новая волна акций протестов так называемых "жёлтых жилетов", которая переросла в столкновения с полицией. Протестующие разгромили на Елисейских полях несколько магазинов известных брендов, банк, ресторан и полицейский фургон. Среди пострадавших 17 полицейских, пожарный и более 40 митингующих.