Сегодня в Москве ожидается облачная погода с осадками

Сегодня в Москве ожидается преимущественно облачная погода. Об этом сообщили специалисты погодного центра "Фобос", отметив, что местами в регионе пройдут небольшие осадки.
— Максимальная температура воздуха в столице составит +2…+4 градуса, в Подмосковье ожидается 0…+5 градусов, — говорится в сообщении.
Скорость ветра в столичном регионе составит 3–8 м/с. Атмосферное давление — около нормы.
Как писал Лайф, ранее климатолог не исключил возвращения холодов в Москву в апреле и мае.
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