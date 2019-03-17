Сегодня в Москве ожидается облачная погода с осадками

Максимальная температура воздуха в столице составит +2…+4 градуса, в Подмосковье до +5.

Сегодня в Москве ожидается преимущественно облачная погода. Об этом сообщили специалисты погодного центра "Фобос", отметив, что местами в регионе пройдут небольшие осадки.

— Максимальная температура воздуха в столице составит +2…+4 градуса, в Подмосковье ожидается 0…+5 градусов, — говорится в сообщении.

Скорость ветра в столичном регионе составит 3–8 м/с. Атмосферное давление — около нормы.

Как писал Лайф, ранее климатолог не исключил возвращения холодов в Москву в апреле и мае.