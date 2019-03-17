Меган Маркл устроит вторую вечеринку в честь будущего ребёнка

Герцогиня Суссекская Меган Маркл, которая уже находится на восьмом месяце беременности, намерена устроить вторую вечеринку в честь будущего ребёнка. Как пишет Daily Mirror, она будет проходить в более узком кругу.
Если на предыдущее мероприятие в честь малыша пришло 20 звёздных гостей, включая теннисистку Серену Уильямс и Амаль Клуни, на предстоящую приглашено всего около шести человек. По данным издания, в числе возможных гостей Виктория Бекхэм.
Точное место проведения пока тоже неизвестно. Изначально королевская чета планировала вечеринку в Фрогмор-хаус, однако из-за ремонта пришлось изменить планы. Среди альтернативных вариантов — Букингемский дворец.
Ранее Меган Маркл призналась, что хочет много детей и мечтает о девочке, которую "могла бы наряжать".
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