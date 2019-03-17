Меган Маркл устроит вторую вечеринку в честь будущего ребёнка

Если на первое мероприятие пришло 20 звёздных гостей, то на предстоящую приглашено всего около шести человек.

Герцогиня Суссекская Меган Маркл, которая уже находится на восьмом месяце беременности, намерена устроить вторую вечеринку в честь будущего ребёнка. Как пишет Daily Mirror, она будет проходить в более узком кругу.

Если на предыдущее мероприятие в честь малыша пришло 20 звёздных гостей, включая теннисистку Серену Уильямс и Амаль Клуни, на предстоящую приглашено всего около шести человек. По данным издания, в числе возможных гостей Виктория Бекхэм.

Точное место проведения пока тоже неизвестно. Изначально королевская чета планировала вечеринку в Фрогмор-хаус, однако из-за ремонта пришлось изменить планы. Среди альтернативных вариантов — Букингемский дворец.

Ранее Меган Маркл призналась, что хочет много детей и мечтает о девочке, которую "могла бы наряжать".