Стая бродячих собак покусала пятилетнего ребёнка в Магадане

В Магадане стая бродячих собак напала на пятилетнего мальчика в городском парке и покусала. Как сообщает пресс-служба областного правительства, ребёнок с серьёзными травмами от укусов был доставлен в больницу и прооперирован.
Губернатор Магаданской области потребовал решить проблему с бродячими собаками, которые уже начали бросаться на людей. Предложения чиновники должны будут представить в течение суток.
Ранее Лайф сообщал, что в Башкирии алабай набросился на 10-летнюю девочку и откусил ей ухо.
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