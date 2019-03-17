Стая бродячих собак покусала пятилетнего ребёнка в Магадане

Губернатор Магаданской области потребовал решить проблему с бродячими животными.

В Магадане стая бродячих собак напала на пятилетнего мальчика в городском парке и покусала. Как сообщает пресс-служба областного правительства, ребёнок с серьёзными травмами от укусов был доставлен в больницу и прооперирован.

Губернатор Магаданской области потребовал решить проблему с бродячими собаками, которые уже начали бросаться на людей. Предложения чиновники должны будут представить в течение суток.

Ранее Лайф сообщал, что в Башкирии алабай набросился на 10-летнюю девочку и откусил ей ухо.