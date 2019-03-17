США предсказали тотальное банкротство из‐за военных расходов

Исследования показывают, что выделенные на ВПК средства иногда тратятся на покупки совершенно иного толка, такие как алкоголь за 308 тысяч долларов и даже шейки лангуста и крабы за 4,6 миллиона.

США всё глубже погружаются в долговую яму по вине военно-промышленного комплекса (ВПК), коррумпированного правительства и некомпетентных чиновников. Как пишет CounterPunch, непрерывно растущие военные расходы грозят стране тотальным банкротством.

При этом издание приводит результаты исследования организации Open the Government, согласно которым выделенные на ВПК средства не всегда идут на военные цели. Огромные суммы спускаются на покупки совершенно иного толка, такие как кресло за 9241 доллар, фарфоровые столовые приборы за 53 тысячи долларов, алкоголь стоимостью 308 тысяч и даже шейки лангуста и крабы за 4,6 миллиона.

Кроме того, как отмечает издание, коррумпированное правительство расходует существенно больше, чем получает от налоговых поступлений, поэтому приходится брать огромные займы у других стран. Так, долг страны растёт на 32 миллиона долларов в час. Деньги уходят на нескончаемые войны по всему миру, однако безопаснее от этого не становится. Автор напоминает, что США сбрасывают бомбу каждые 12 минут в какой-либо точке планеты, а с 2001 года с действиями Америки связана гибель более 500 тысяч человек.

Издание возмущается неоправданными тратами, которые допускаются вместо того, чтобы пустить средства на образование и здравоохранение, находящиеся в упадке. Крах общества наблюдается практически во всех сферах, говорится в статье.

— В конечном счёте военные империи неизбежно гибнут, растягиваясь слишком сильно и тратя всё до последней копейки. Это произошло с Римом. И теперь это происходит снова. Американская империя уже рушится, — констатирует автор.

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