Задержан предполагаемый убийца мафиози Френки Боя

Стрелявший скрылся с места преступления в Нью-Йорке и был задержан в соседнем штате.

Полицейские Нью Джерси задержали подозреваемого в убийстве главы мафиозного клана Гамбино. 24-летний Энтони Комелло выстрелил во Франческо Кали 10 раз перед домом Кали в боро Стейтен-Айленд в Нью-Йорке.

— Дело ещё далеко от завершения. Мы находимся на начальных этапах расследования. Мы не считаем, что стрельба была простым импульсивным поступком, — заявил на пресс-конференции руководитель Детективного бюро департамента полиции Нью-Йорка Дэрмот Ши.

Полицейские не исключают, что в преступление могут быть вовлечены и другие люди.

Лайф рассказывал, что застреленного 53-летнего Франческо Кали по прозвищу Фрэнки Бой называют главой клана Гамбино. Клан был одной из пяти итальянско-американских мафиозных семей, которые исторически доминировали в организованной преступности в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Франческо Кали считали "тихим боссом", он лишь однажды оказывался за решёткой за вымогательство.