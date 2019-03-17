Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по голам, забитым в большинстве

Впрочем, дубль россиянина, признанного третьей звездой матча, не помог "Вашингтону" обыграть "Тампу".

Российский нападающий, капитан команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по голам в большинстве.

В субботу, 16 марта, "Вашингтон" со счётом 3:6 уступил на выезде "Тампе". Российский хоккеист оформил в матче дубль и забросил 246-ю шайбу в большинстве.

Теперь Овечкин делит пятое место с канадцем Филом Эспозито. На первом месте — канадец Дэйв Андрейчук и его 274 шайбы, на втором — американец Бретт Халл (265 шайб). Третье место занимает финн Теему Селянне (255 шайб), а четвёртое — канадец Люк Робитайл (247 шайб).

Ранее Лайф сообщал, что Александр Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, забросившим 40 шайб в 10 сезонах.