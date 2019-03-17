В Алеппо вновь начала работать музыкальная школа

Образовательное учреждение открылось в здании, где раньше размещался центр временного проживания беженцев.

В освобождённом от террористов Алеппо открылась музыкальная школа для учеников любых возрастов и профессий. Учреждение расположилось в здании, где раньше проживали беженцы. Сейчас в школе обучается 150 человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Мы принимаем детей с шести лет. А самому старшему нашему ученику исполнилось 76 лет, — рассказывает преподаватель музыки Насер Гонейм.

В школе есть инструменты на любой вкус: фортепиано, скрипка, гитара и барабаны. И, конечно же, здесь учат играть и на национальных инструментах. Например, на кануне.

Плата за обучение в новой музыкальной школе — около двадцати долларов в месяц. Руководство учреждения учитывает, что далеко не все в Алеппо могут позволить себе такие деньги, поэтому для неимущих семей предусмотрели льготы. Кроме того, ученикам помогают с приобретением музыкальных инструментов.

Напомним, сирийский город Алеппо с августа 2012 в течение четырёх лет находился под контролем различных террористических группировок. Наиболее активными из них были ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусра"*. С помощью российских войск в конце 2016 года Алеппо был освобождён. 22 декабря город покинула последняя группа боевиков.

* Деятельность террористических группировок запрещена в России по решению Верховного суда.