Беременная американка отложила лечение рака на девять месяцев ради сына

Головные боли преследовали женщину с начала беременности, однако она не придавала им значения.

Жительница штата Калифорния Шейла Даунинг отложила лечение рака мозга на девять месяцев ради рождения и грудного вскармливания сына. Об этом сообщает Daily Mail.

Диагноз "рак мозга" 33-летней женщине был поставлен в марте 2018 года — к тому моменту Шейла была на 17-й неделе беременности. У Даунинг нашли редкую, медленно растущую опухоль — олигодендроглиому.

Врачи предложили Шейле на выбор душераздирающие варианты: отложить лучевую и химиотерапию, рискуя её жизнью, или попытаться спасти её саму, рискуя навредить плоду.

Даунинг, заручившись поддержкой супруга, пошла на удаление большей части опухоли, когда была беременна. Её сын появился на свет в августе — у ребёнка были суженные артерии, что требовало операции на сердце. Шейла решила отложить лечение рака, чтобы кормить малыша грудью.

— Я стараюсь жить одним днём. Если ты беспокоишься обо всём, ты не сможешь наслаждаться сегодняшним днём, — говорит американка.

В начале 2019 года женщина прошла курс лучевой и химиотерапии.

Ранее Лайф писал, что жительница Сиднея отложила лечение рака, чтобы родить малыша, однако болезнь убила их обоих.